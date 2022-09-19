新北市三重區昨(19)日中午發生一起銀樓搶案，有名女子由於欠朋友錢，竟對一間銀樓動起歪腦筋，她持假鈔上門意圖詐財，結果被老闆娘眼尖發現後，竟一把搶走2隻戒指後奪門逃逸；三重警方獲報後立刻組成專案小組偵辦，不到一1時便在距離1公里處逮獲這名搶匪，全案訊後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

這起搶案發生在昨天中午12時15分許，29歲的王姓女子先搭多元化計程車到案發現場，請司機在原地等候，之後步行前往位在光興街的這間銀樓，手持一疊千元玩具假鈔佯裝要購買金戒指，不料遭銀樓老闆81歲楊姓女子識破，此時正好有名手持助行器的老翁開啟玻璃門欲外出，王女趁機一把抓起戒指奪門而出，得手後迅速搭上多元化計程車逃逸。

警方獲報後，立刻組成專案小組釐清王女所搭乘的車輛及特徵，通報線上警力實施攔截圍捕，隨即於12時50分在距離案發銀樓約1公里處攔截王女所搭乘的多元化計程車，經司機25歲楊姓男子指認後，在附近的商店將正在購物的王女逮捕。

據了解，王女無業，也沒有前科，由於欠朋友數萬元才決定鋌而走險，之前曾去過這間銀樓賣金飾籌錢，結果就被盯上成為下手目標；王女搶得2枚戒指後迅速搭上多元化計程車逃離，先在另處將其中一枚戒指賣掉得手3萬元後，便前往商店欲購買衣物，結果就被循線而來的警力當場逮捕，從犯案到逮捕全程僅約40分鐘。

王女被逮後，在身上發現金戒指等贓物，全案訊後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦，至於是否有其他共犯，本分局將持續釐清追緝。