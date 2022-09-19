繼H&M集團旗下高端品牌COS進駐台北101後，與Charles & Keith（小CK）同集團的平價時尚品牌PEDRO，也預計於今年12月初進駐台北101設置在台首店，該牌平價又百搭，且相較於姐妹牌小CK該牌採少量生產的行銷方式，故不容易撞包、撞鞋，價格方面則維持親民策略，相信對於平價時尚品牌市場占比具有一定的影響力。

小資女福音 小CK姐妹牌12月插旗台灣（摘自PEDRO官網）

PEDRO來自新加坡於2005年創立，截至目前已在全球擁有逾百家專賣店，不同於小CK主要銷售目標為女性消費者，品牌訴求讓不同世代、種族和性別的人都可擁有適合自己的產品，故提供了男、女和童鞋系列，設計方面則強調在經典中融入時尚藝術感，至於消費者最在意的價格帶約在台幣2000至5000之間，真皮系列甚至有機會在3000元以內入手。

小CK姐妹將於12月進駐台北101。（摘自百貨情報誌臉書粉專）

此次插旗台北101 B1與姐妹牌Charles & Keith當鄰居，為消費者提供更多配件包款的新選擇，而目前在快時尚品牌方面台北101內還有日前甫開幕H&M集團旗下高端品牌COS，以及預計於9月底開幕的ZARA。