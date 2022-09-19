高揚凱指出，危老建築整建刻不容緩，當選後將發揮自身營造與都市規畫專長。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱指出，就當前燃眉之急而言，應該優先推動危老的健檢與補強、修繕工作。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

近日台灣地震頻率升高，昨日花東發生今年最大地震，震度相當於8顆原子彈威力，高揚凱呼籲，危老建築整建刻不容緩。（本報資料照片）

近日台灣地震頻率升高，昨日花東發生今年最大地震，震度相當於8顆原子彈威力；大安、文山區台北市議員候選人高揚凱認為，大安文山區屋齡30、40年以上老房子比例相當高，危老建築整建刻不容緩，當選後將發揮自身營造與都市規畫專長，全面推動危老建築健檢與補助方案，讓市民住得安心，長者出入更便利。

921大地震將屆滿23周年前夕，台東於昨日發生6.8級強震，學者專家示警，台灣已進入強烈地震的高風險期。高揚凱認為，前內政部長李鴻源提出「防災型都更」理念，具有宏觀視野，可結合國土規劃作為長期政策目標。

高揚凱指出，就當前燃眉之急而言，應該優先推動危老的健檢與補強、修繕工作，尤其文山地區年長鄉親甚多，在老舊公寓修繕改建時，也應把增設電梯及無障礙設施納入考量，才能營造友善年長者生活空間。

他強調，這不是一句選舉口號，別人推不動的，「在地囝仔、住宅議員」高揚凱承諾當選後一定積極落實這項政見。

高揚凱表示，他當選後將立即結合學界、技師公會、業者籌組「危老服務志工團隊」，第一年即開始推動大安、文山區的「老屋健康檢查」，爭取危老建築補助款並加速都市更新作業。

另外，針對無電梯的公寓，高揚凱也將委請專家學者組成評估小組，盡可能為老式公寓增建電梯或座椅式無障礙樓梯間升降椅，並爭取市政府編列預算，補助符合增設電梯資格的家戶，以不負市民所託。

高揚凱指出，頭痛醫頭、腳痛醫腳式的政策無法解決問題，他無法認同中央或地方政府總是遇事才開始呼籲改革，根本緩不濟急。

他表示，最近地震頻繁發生，就是在警示短期的危老建築改善與長期的防災型都更，實攸關每一位市民的身家安全。地震何時出現無法預期，但可事先對建築做耐震檢查並及時補強。

高揚凱提醒，目前為地震高風險期，務請鄉親朋友們做好防災準備，地震包與手電筒應擺放於家中易拿取處，盼天佑台灣，鄉親都平安。