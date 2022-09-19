2022新竹市玻璃設計藝術節開幕至今已累計逾5萬人次觀展，本周展期進入最後1周，市府城市行銷處特別推薦新竹公園小旅行「半日旅遊攻略」，並推網路留言抽獎活動，邀請國人把握秋天涼爽好天氣，感受新竹魅力。

代理市長陳章賢指出，新竹公園是全台少見位於市中心的大型公園，在前市長林智堅大力推動下，市府於2017年啟動再生計畫，並對園區內歷史文物進行保存再生及修整現有景觀及機能，打造台灣最具特色的百年風華庭園。

城市行銷處長林正光表示，新竹市玻璃設計藝術節無論是主展館的「透明大百科」、「透明苑」互動藝術裝置，或是「透明市集」的精緻藝品，各式照片最近席捲FB、IG等社群平台，推薦民眾來到新竹公園，除了觀展欣賞玻璃工藝及藝術之美，更適合安排半日時光踩點拍照，來場新竹公園小旅行。

林正光補充，造訪新竹市玻璃設計藝術節後，別忘了到玻璃工藝博物館旁的春室Glass Studio（玻璃工坊），欣賞師傅吹製玻璃藝品的精湛技法，還可以親手製作造型玻璃攪拌棒，體驗玻璃工藝創作的樂趣。

此外，小旅行也要有美食相伴，森林食堂的純白色系玻璃建築，營造宛如美術館般的簡約和優雅，還能細細觀察窗外動物，享受悠閒時光。

城銷處指出，麗池湖畔料亭日式建築的園林之美、新竹孔廟的文化之美、百年老樹的生態之美，及小朋友喜愛的昆蟲館及動物園等，每個景點都值得造訪，而新竹公園內還有許多美麗角落，充滿著故事等著大家前來探索。

而新竹公園美學小旅行活動即日起至25日，只要在Facebook「新竹公園」粉絲專頁影片貼文下方留言並Tag好友，就可以參加抽獎，有機會將500元便利商店禮物卡帶回家。活動資訊請參考臉書「新竹公園」粉絲專頁。

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