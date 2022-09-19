曾任新聞主播和專業護理師的薛楷莉在睽違15年後回歸媒體，興奮又緊張的她在新節目，中天醫療健康節目《健康超給莉》昨（18日）早上10點首次直播，首集節目邀請到許藍方博士共同講解性教育知識，獲得網友熱烈回應「這節目顏值超高」、「太專業了」，也有網友說「這個節目好有趣，感覺團隊都很HIGH」、「真的是發揮了寓教於樂的最佳模式」。

《健康超給莉》首集尺度大開，聊到女性最有魅力的體態時，許藍方直言自己其實也很喜歡欣賞女性的胸部，甚至想觸摸，「因為手感軟軟的很好摸，而且舒壓！」不過許藍方也提出觀點，認為女性自身的自信，才是魅力的最大來源，不然其實看久了都一樣。

在聊到床事NG行為時，許藍方認為最重要的事就是尊重，「不尊重女生完全不行！尊重也包含了清潔、衛生等行為」，薛楷莉也非常認同說道，「衛生問題真的很重要，誰知道外面的細菌會有多少呢！」講解高潮類型時，許藍方則手拿水蜜桃示範，並解釋內外高潮的區別，「讓自己快樂最重要、最容易得到高潮」，最後她也提醒，若要撫摸、碰觸前，要記得洗手及剪指甲，先暸解自己身體，才能夠更快找到讓自己快樂、舒服的方式。

薛楷莉也加入「楷莉醫學堂」衛教環節，利用「馬斯洛人類需求五層次理論」來剖析人類自我提升之需求，並詳細解釋金字塔理論，在每個環節達到滿足後，自身就會激勵自己持續向上追尋更高層次，薛楷莉解釋會特別提到這個理論，起因是她在ICU時，其實也會採用這類理論來判別急診病患的先後順序。

薛楷莉還發揮購物專家職人精神，幫消費者精打細算，主動與廠商要求，替網友爭取節目中推廣商品-旺旺水神生成機的特別優惠，足足幫消費者省下7千多元。更多詳細內容鎖定中天《健康我＋1》https://www.youtube.com/channel/UCSmOV--kVkQoPYypj3Jgb7Q