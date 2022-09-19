衛生福利部統計65歲以上老人，事故傷害死亡原因，「跌倒」居第2名，僅次於交通事故，所以預防年長者跌倒非常重要；南投醫院復健科主任周建文表示，長輩跌倒可能會造成骨折、長期臥床，甚至顱內出血、死亡。

周建文指出，老人跌倒的因素可分為兩類，自身因素包括身體機能退化、肌力不足，平衡感變差及服用藥物等；外在因素包括照明不足、移動空間障礙、缺乏扶手、地面溼滑等因素。

國人最常忽略的是肌力不足與平衡能力退化，老年人常因運動量不足，或運動類型太過單一，無法改善肌力與平衡能力。

物理治療師吳琦淵提供長輩平衡運動套餐，建議年長者慢慢培養運動習慣，減少跌倒風險。肌力訓練可以坐姿踢腿練習，將膝蓋踢直維持10秒，然後緩慢放下，每回合20次；從椅子坐、站轉換緩慢動作，可感受大腿與臀部用力的感覺，與重心位移變化，每回合坐站20次。

扶桌蹲站訓練是深蹲運動的簡化版，雙手扶桌子，膝蓋微蹲30度到90度，然後慢慢站直，半蹲時維持10到15秒，每次20下；平衡訓練時，將腳跟對腳尖走一直線，可以扶牆或是握扶手，減少跌倒風險，往前走10步，再往後走10步，來回5趟；平衡運動在兩個相距1公尺的障礙物間，繞8字型走路，每次運動繞5趟。

吳琦淵表示，持之以恆的運動可以強身健體，減少跌倒風險與改善慢性疾病，運動期間如有心悸、頭暈或過度呼吸，可與醫療人員討論調整，老人照顧者應鼓勵長者多運動，而非過度保護造成身體功能退化。