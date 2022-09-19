鄭文燦允諾市府會負起全部責任。（蔡依珍攝）

桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾引譁然，挨批豆腐渣工程，桃園市新聞處長詹賀舜指出，八德國民運動中心只是「北景雲計畫」7個設施之一，市府昨會同建築師公會現場勘查，八德國民運動中心結構安全沒有問題，今也鑑定釐清責任歸屬，確定安全無虞後才能恢復使用，至於八德國民運動中心內1到4樓各樓層設施皆可使用，不受影響。

國民黨團今炮轟八德國民運動中心羽球館剛啟用，只不過遇到三級地震，整個天花板就崩塌，明顯是一項嚴重工程品質瑕疵，事後市府還企圖推卸責任，直指計畫高達14億，卻還要承攬營運的廠商再花錢重新施作燈光，證明原本設計就有問題，黨團要求市府對全市公共建築物體檢，提升工程品質，避免類似憾事重演。

詹賀舜說明，八德國民運動中心的興建經費與其他運動中心相比，在正常範圍。八德國民運動中心雖然採取設計與施工統包方式，一樣有專案管理監造單位，可以確保工程品質。

市府強調，八德國民運動中心屬於「北景雲計畫」7個設施之1，北景雲計畫統包工程費用12億1825萬元，其中八德國民運動中心樓地板面積約為1萬6327平方公尺，工程經費約為4億8973萬元。其它設施部分，地下停車場工程經費約為4億3413萬元，另加公托、日照、市民活動中心、圖書館、大湳消防分隊等2億9438元。

詹賀舜表示，因9月18日地震造成八德運動中心5樓綜合球場天花板掉落，市府工務局、體育局等單位昨晚會同建築師公會進行現場勘查，八德國民運動中心結構安全沒有問題，今日會同土木、結構技師及建築師公會進行鑑定，確認輕鋼架及隔音板掉落原因，客觀釐清責任歸屬，再行進行修復，確定安全無虞後才能恢復使用。至於八德國民運動中心內1到4樓各樓層設施皆可使用，不受影響。

鄭文燦說，昨第一時間就到現場了解狀況，要求各單位客觀查明原因，並慰問使用綜合球場的民眾，今也再度致歉，允諾市府會負起全部責任。

鄭文燦解釋，八德國民運動中心去年10月開始營運，迄今將近1年，最近因為羽球場使用率高，營運單位救國團設置新的燈光工程，減少眩光，以利打羽球，而燈光工程在地震發生前一天才剛完工，澄清非運動中心剛完工就發生事故。

鄭文燦說，天花板掉落事故發生原因，他不預設任何立場，網路上各種猜測，不代表市府，市府的立場是一切以鑑定為準，依照鑑定結果，要求負責廠商擔起責任。他要求工務局、體育局會同專業技師，針對天花板工程及燈光工程進行鑑定，了解為何地震搖晃會造成天花板掉落。

鄭文燦表示，目前八德國民運動中心五樓已經封閉，查明斷落原因，並釐清責任歸屬，才能進行修復工程，確定安全無虞，五樓的綜合球館才能開放。他也特別請體育局及營運單位救國團，慰問受輕傷及當時使用球場的民眾。