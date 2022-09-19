豐原太平洋百貨周年慶將於9月22日至9月27日開始預購。（陳淑娥攝）

豐原太平洋百貨周年慶將於9月22日至9月27日開始預購。（陳淑娥攝）

國內外疫情趨緩，消費人潮漸回流，各大百貨業將迎來周年慶。豐原太平洋百貨周年慶將於9月22日至9月27日開始預購，9月29日至10月23日正式登場。業者指出，今年增加「首4日驚喜禮」等多重豪禮，只要掌握好康密笈，購物滿額即享43％超高回饋，今年業績朝3.8億元邁進。

太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝鄉親支持，不惜成本精挑細選優質豪禮推出重磅五檻加碼，既送禮、又送券雙箭齊發，創新高43％購物回饋，就是要讓大家都能享受頂級又有感的尊榮禮遇。

太平洋百貨周年慶於9月22日至27日開始預購，9月29日至10月23日正式登場。業者指出，今年1到8月業績和去年同期相比，成長約3成，去年周年慶期間，業績3億元，今年目標訂在3億8000萬元。

9月22日至27日第一檻預購驚喜禮，會員於1-7F＋9F指定櫃位當日消費滿2萬元則加送「奧利塔特級初榨橄欖油500ML雙入禮盒」、滿5萬元加送「TRAVEL FOX菱紋晶鑽行李箱」、滿8萬元加送「WMF不沾煎鍋28cm ＋樂廚櫸木耐熱調理夾組」、滿20萬元加送「Cado藍光光觸媒空氣清淨機」、滿30原萬加送家電話題新品「LG PuriCare AeroTower風革機」，預購期間搶先讓會員感受滿滿的誠意。

9月29日至10月12日第二檻滿仟送佰，會員於1F化妝品區單筆滿3000送300、全館1-7F＋9F指定櫃位當日滿5000送500，通通可累送。首4日再推出第三檻超級加碼回饋，會員於1-7F＋9F指定櫃位當日滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送11000，天天買天天送且預購期間亦同享優惠。

還有首度祭出的第四檻首四驚喜禮，會員當日消費滿3萬加送超人氣卡通明星「史努比限量康寧鍋」、滿6萬加送「康寧多功能電烤盤」、滿12萬加送「瑞仕頂級鑽石XD中華炒鍋32cm」、滿20萬加送「瑞仕頂級鑽石鍋豪華套組」，讓消費者購物回饋超有感。

第五檻吉利卡友禮，會員於各活動期間單筆滿3000元就送超值限量好禮： 9月29日至10月2日超大容量的粉美置物籃、10月8日至10月10日茶樹莊園-抗冠狀病毒洗衣精2000g、10月13日至10月16日義大利進口「奧利塔-頂級葵花油禮盒750ML」。

豐原太平洋百貨指出，除了五檻豪華贈禮，更貼心推出掌中型的「周年慶好康密笈」-購物小冊，內容集結贈獎內容外，更網羅全館各品牌廠商推出的優惠折扣內容，品牌優惠折扣合併百貨贈送，最狂回饋甚至高達66％，歡迎大家到1樓服務台索取好康密笈，人人都可成為周年慶搶好康的最佳購物高手。