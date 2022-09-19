前內政部長李鴻源受邀擔任無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選團隊政策總顧問，引發藍白合作遐想，對此，李鴻源今（19日）表示，上周國民黨台北市長參選人蔣萬安有來辦公室拜訪，自己跟黃珊珊認識已20多年，「而蔣萬安只要有需要，來找我，我也會幫。」

李鴻源今（19日）中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，關於協助黃珊珊競選，李鴻源表示，上周國民黨台北市長參選人蔣萬安有來辦公室拜訪，有提供他一些市政資料，自己只要不是綠的，都可以幫忙，但自己不是不支持綠，而是因為綠營已有龐大行政資源，不用去錦上添花。

李鴻源說，過去高雄發生氣爆，第一時間就去幫助時任高雄市長陳菊，只是想要貢獻一臂之力，沒有在分政黨，而自己跟黃珊珊認識已20多年，且黃過去也曾幫忙打贏過官司，不會因為自己是國民黨籍就不幫忙，「而蔣萬安只要有需要，來找我，我也會幫。」

關於民進黨台北市長參選人陳時中喊出要在4年內，讓都市更新達2成，加速公辦都更，李鴻源則建議，都更需要整地，可以找國防部，利用國軍在都會區的營舍，而先前自己在台北曾推出過5個防災型都更計畫、新北跟台南也各3個，例如台北101大樓旁邊有塊國軍軍事保養場，占地9公頃，2年前1坪要價6百萬元，總計1800億。

李鴻源表示，過去曾詢問國防部可否借用，而國防部說要用買的，但若作為住宅區會很值錢，作為軍事用地則一毛錢都沒有，所以想在9公頃的土地上蓋20棟40層樓的豪宅，同時可先統計吳興街旁的50年老房子各項數據，再協商將居民移入新蓋的大樓中，再把吳興街老房子拆掉。

他接著說，蓋好豪宅後可以將10分之1當作社會住宅，用房子跟國防部換土地，稱為「合建」，政府只需要出第一批的營建預算，然後豪宅1坪只賣80萬，只要政府有這種大建案，房價就會是政府說了算，而不是建商，這就是最高明的打房政策。