綠營遭爆出在桃園將以每車補助8000元方式，要議員參選人每人動員2至5台車出席造勢，桃園市議員參選人淩濤以民進黨提名32名參選人計算，花費要近百萬。另周末發送共2萬份黑函，估算成本50元，質疑輔選桃園市長參選人鄭運鵬成本令人瞠目結舌。

凌濤在臉書發文表示，民進黨在「換堅」之前，大家還記得，桃園市長鄭文燦冒著違反防疫規定，在市長官邸宴客輔選，之後提名鄭運鵬，鄭文燦更把「行政中立」完全拋在腦後，從早到晚都在跑選舉行程，還下重本撒抹黑文宣掛看板。

凌濤又說，當地震引發桃園羽球館的重大事故，見不到鄭運鵬的關心與監督，而是看著他挾著中央、地方資源輔選，辦造勢、請客吃飯，如今一場授旗大會，竟然還能補助每一台遊覽車8000元買便當加油錢，真的是資源滿滿。

凌濤轉述，鄭運鵬競選總部竟然表示，考量長輩安全才統一辦理？明寫著100便當，是雙主菜嗎？若只是安全考量，大可以代訂，而非撒幣求動員，很明顯鄭運鵬競選總部根本搞錯問題！

凌濤估算，民進黨桃園市共提名32位參選人，每人2至5台車、每車8000元，至少要花近百萬，全由民進黨桃園市黨部埋單，再加上周末每份18頁的黑函、印刷成本至少50元起跳，桃園區、中壢區每區各發放1萬份，鄭運鵬輔選成本之高令人瞠目結舌！

凌濤提到，相較之下，藍營缺乏資源、經費拮据，但穩健提出市政願景、勤跑基層，爭取民眾支持；無論民進黨再怎麼大灑幣、發送抹黑文宣，只會降低自己選戰的格局，民眾不會買單！