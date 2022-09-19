今年是2022年，歲次壬寅，高雄鳥松「玄鷲山高邑雲天宮」於今年初正月15日曾抽出國運籤，上載有「農曆四月或九月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部南部最為嚴重，宜小心為要。」不幸一語成讖，昨（18）日在台東池上發生規模6.8地震。

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8大地震，累計至今（19）日6時止計有1人死亡、146人受傷。網友發現，位於高雄鳥松「玄鷲山高邑雲天宮」於今年初正月15日曾抽出國運籤，上載有「農曆四月或九月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部南部最為嚴重，宜小心為要。」不幸一語成讖，昨（18）日在台東池上發生規模6.8地震。

「玄鷲山高邑雲天宮」對此在臉書回應，好是勉勵，不好為警惕，在未來一年有個遵循的方向及依歸。而台灣是個寶島，「同島一命、同島一心」，只要「心存正念、修道行善」，上蒼也會感動，給予庇佑護蔭！

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