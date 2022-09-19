創世台東院結合台東稅務局「租稅柑仔店」，鼓勵民眾捐贈發票，幫助植物人。（莊哲權攝）

創世台東院結合台東稅務局「租稅柑仔店」，鼓勵民眾捐贈發票，幫助植物人。（莊哲權攝）

創世基金會透過捐贈發票，讓植物人服務得以延續，但在電子發票、疫情及物價上漲等多重因素夾擊下，發票比往年銳減4成，創世台東院結合台東稅務局「租稅柑仔店」，鼓勵民眾捐贈發票，美麗人妻主持人「秀秀」19日也巧扮嫦娥，呼籲大家幫助植物人。

創世基金會台東院長王玉鳳表示，發票是創世基金會經費重要的來源之一，1993年開始推廣「順手捐發票，救救植物人」，29年來，透過發票中獎收入，讓植物人服務得以延續。

但是在疫情等因素衝擊下，今年的實體發票捐贈銳減4成，往年創世都跟稅務局合辦園遊會，也因疫情而無法辦理，這次透過「租稅柑仔店」，民眾可在稅務局大廳捐贈實體發票及雲端電子發票，即可兌換多種實用的生活用品。

此外，現在雲端電子發票盛行，民眾購物時只要說出愛心捐贈碼「919」，就可將電子發票捐贈的創世，1張發票平均中獎金額1元，捐10張發票等同幫助1片植物人尿布。

創世台東院同時也發起「幸運繩」活動，募集1000條幸運繩，義賣所得幫助植物人安養，在19日的宣傳活動中，由主持人秀秀巧扮嫦娥，將幸運繩交給台東稅務局長李素琴，再轉交創世社工為院民繫上，祈求疫情退散，保佑植物人平安。

創世基金會表示，捐發票不增加額外負擔，是1項順手行善的愛心運動，也是穩定植物人安養的重要力量，不希望這分良善因整體經濟大環境、消費習慣改變而成絕響。盼各界「揪一揪」預訂幸運繩，或捐贈發票，也可每月300定期小額捐款，助植物人尿布。郵政劃撥：50173235。愛心專線：(089)220-848。

台東稅務局植物人創世基金會發票