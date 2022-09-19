現代人工作壓力大，長期久坐、欠缺運動，加上暴飲暴食、少喝水的情況下，不僅容易造成肥胖，甚至出現便秘。對此，大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書粉專PO文表示，若想改善便秘，建議每日補充2000c.c.以上水分、多攝取膳食纖維、規律運動和攝取適量油份，但如果排便時間超過10分鐘就要小心，尤其是便秘超過3周、排便頻率改變、解不乾淨、血便或黏液便等就要儘速就醫。

黃郁純表示，排便頻率1天2至3次、2至3天1次，且每次排便時間約為5分鐘內都是屬於正常範圍，但若超過10分鐘以上則代表排便不順暢。此外，正常排便是不需要用力，就能排出軟硬適中的成形便，如果糞便一顆一顆像羊大便，或是不成形的水狀便，就需要多留意。

黃郁純解釋，便秘可能與以下9大成因有關，包括：水分和膳食纖維攝取不夠，造成糞便太硬；運動量不足，造成腸道蠕動較慢；懷孕；腸道感染；腸道有腫瘤造成阻塞；便秘型腸躁症；巨大結腸症；帕金森氏症；藥物影響。

其中，可能造成便秘的藥物則有：鴉片類止痛藥，例如止咳藥物或嗎啡；抗憂鬱藥物及其他精神科藥物；鈣片；利尿劑；降血壓藥物；鐵劑；含鈣及鋁成分的制酸劑；抗組織胺藥物。

基於上述原因，包含外食族、運動量不足者、久坐上班者、長期服用以上藥物者、臥床過久患者、習慣憋便者，都是便秘的高危險群。

黃郁純提醒，腸道除了消化、吸收、排便的生理功能外，還掌管了身體70％的免疫功能，若便秘太久，糞便中的廢棄毒素會影響腸道益生菌的平衡，導致腸道功能變差、免疫功能降低，同時也會造成腸道功能蠕動變慢，加重便秘。

因此，一旦出現便秘情況超過3周以上；或是原本排便頻率正常，但排便頻率或糞便量改變超過2周以上；以及解便後，仍常有沒有解乾淨的感覺；甚至伴有血便或黏液便，都必須趕快就醫。