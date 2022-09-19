《第二屆海洋盃全國友善釣魚交流賽》活動，昨日共計有410名全台各地愛好釣魚朋友，共同參與海洋盃友善釣的年度盛會。（立委蔡其昌服務處提供）

台灣釣魚產業協進會及台中市台灣釣魚人大聯盟協會聯合主辦的《第二屆海洋盃全國友善釣魚交流賽》，昨日於台中港北堤海釣示範區舉辦活動共計有410名全台各地愛好釣魚朋友，共同參與海洋盃友善釣的年度盛會；賽後並將魚獲捐贈予社福團體一起做公益。

釣魚人大聯盟理事長詹宗欽表示，一路走來，從當初陳情找民意代表，釣魚人不受重視、不被看好，很少人願意推動，僅有當時任立法院副院長蔡其昌願意協助釣魚人，經過十年來不斷努力，三年前更帶領釣魚民眾至行政院請願後，台中港北堤於2019年10月1日正式開放，成為全台第一座海釣示範區。

詹宗欽說，此次海洋盃賽制規畫為四組，有親子組、磯釣組、遠投組、岸拋路亞組，讓釣友們自由選擇熟悉擅長的釣法組別交流聯誼，並於會場來宣導幼魚、母魚、蝦蟹懷卵放生、體長合格適量攜回，並重視釣魚安全；釣友們也非常配合的遵守規則，入場穿著救生衣、防滑鞋。

主辦單位指出，在向海致敬政策下，鼓勵民衆「知海」、「近海」、「進海」、「淨海」，台灣港務股份有限公司今年實施商港開放區免費垂釣新紀元與商港垂釣預約系統更深受民眾喜愛和好評，至今由積極開放、有效管理後，吸引國內外22萬名釣魚人朝聖，交流賽也在大家共同友善釣魚交流競技聯誼下圓滿完成。

藉由交流賽提倡國人從事正當休閒活動，重視海洋環境、生態保育、培養友善釣魚好文化，也受到政府機關的重視。立法院副院長蔡其昌、海洋委員會海洋保育署副署長吳龍靜，立委楊瓊瓔、台中港務分公司副總經理陳苗鏜，和市議員王立任、楊典忠、施志昌、顏莉敏、陳廷秀等人參加。