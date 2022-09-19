美國能源部(DOE)正在進行利用燃煤電廠舊址，轉型成核電廠的研究評估。美國仍有數百座燃煤電廠，有些已關閉卻仍未拆除，這些舊電廠可以轉變為核電廠，提供巨大的脫碳收益，經濟、就業和環境永續。

世界核能新聞(WNN)報導，美國有100多座核電反應爐，為世界最多，提供為 95吉瓦時(95GWe，也就是950億瓦時)的電力，但即使如此，美國的核電佔比只佔20%，仍低於天然氣和燃煤。為因應降碳減煤的國際共識，美國能源部開始調查，利用最近退役的燃煤電廠所在地，興建核反應爐的方案，若充份利用，可以將美國的核電裝置容量提高到 350吉瓦時(350GWe，也就是3500億瓦時) 以上。

評估團隊篩選了最近退役和持續運作的美國燃煤電廠，找到157座退役電廠和 237運轉電廠是潛在的核電候選者，並進一步評估了人口密度、與地震斷層線的距離、洪水好發率和附近濕地等參數，以確定這些電廠能否可以安全地興建與營運核電。研究發現，80% 的場址，適合安裝不同規模和類型的先進核電反應爐，具體取決於核電的類型與規模。

該團隊是評估有的各種核技術類型，其中包括大型輕水反應爐(PWR、BWR)、小型模塊化反應爐(SMR)、鈉冷快中子爐和非常高溫反應爐等。報告發現，在地區層面，用同等規模的核電廠取代大型燃煤電廠，可提供約650個工作機會，和2.75 億美元的經濟效益。這些工作機會包括建造電廠、經營工廠的供應鏈以及電廠周圍的社區，並且通常這些工作的工資，比其他能源技術高出約 25%。

從器材利用率的角度來看，原有的燃煤電廠基礎設施，重新用於新的先進核電廠的建造，可以節省15~35%的建造成本。因為原本的土地、電網連接系統、辦公大樓、輸電連接系婌和開關站等電氣設備，都可以沿用，其他民用基礎設施也都可以節省數百萬美元的前期費用。

報告總結說，儘管該研究僅在一般層面提供建議，但不失為能源轉型的方向，如有燃煤電廠營運商對此結果感興趣，可以此為基礎，建立更詳細、更深入的分析，進行更準確的評估。

該報告已經過系統工程和區域經濟建模專家的獨立同行評審，同意其評估分析和假設。