羅智強舉她對比「念完稿就走」 一句話嗆爆蔡英文

台東昨（18）日發生規模6.8的強震引發災情，今卻傳出，總統蔡英文出席防災會議念完稿後就離開現場，遭到外界批評。儘管蔡英文已經急道歉，但大批網友仍灌爆其臉書，狠酸她的言行有如「一台讓台東縣府等了兩小時的讀稿機」。對此，新黨台北市議員侯漢廷今日就在臉書上爆出一張「馬英九和蔡英文」的對比圖，直言蔡英文愛作秀，引發討論。

侯漢廷在臉書上表示，2016年2月6日凌晨3時57分，高雄美濃不幸發生規模6.6大地震，時任行政院長張善政5時17分向前總統馬英九報告地震情況和處置規劃，馬英九早晨6時立即趕到了中央災害應變中心，並視訊關心高雄與台南情況，清晨8時搭空軍一號前往台南勘災，9點半抵台南災害應變中心，視察並現場指揮救災。侯漢廷直言「半夜出事，三小時於災害應變中心慰問指揮，不到六小時到現場」。

侯漢廷說，2022年9月18日下午2時44分，台東池上不幸發生規模6.8大地震，下午4時6分，蔡英文還在南投輔選，讀稿發表開設災防中心。晚上8時，蔡英文赴中央災害應變中心會議，但念完稿後就離場，全然不關心慰問花東情形，將台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚晾在一邊，而蘇貞昌預計9月19日中午時間才將抵達花蓮。侯漢廷更點出「下午出事，沒有慰問，20小時也不到現場」。

最後侯漢廷更說「馬英九當時已準備下台，堅守崗位；蔡英文蘇貞昌還在位上，全然失能」，馬英九勘災時，蔡英文說：「要了解災情、要了解災民，就坐車去，交通再困難，花再多時間都值得」，這更讓侯漢廷直言「自己當總統，發生災情，別說坐車，根本不來！而且連慰問都沒有！她愛台灣，她愛作秀」。