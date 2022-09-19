昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震，重創花東地區，就有戶人家在家門口烤肉，驚覺地震來襲，大夥慌張的向外逃跑，有名身材魁武男子也不敵強震「上下左右搖晃」，整個人像是被摔飛似的在地上滾了3圈半，恐怖的畫面也嚇壞一票網友，「都站不穩，好危險」、「希望玉里居民一切平安無恙」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段28秒影片，影片中左上角可見，其發生時間於昨(18)日下午2時44分，在芮氏規模6.8強震發生前，其有4人在家門口烤肉，突然地板開始上下搖晃，這4人驚覺不對勁，便立即向外逃出。

其中有1名身材魁武男子，不敵地震上下、左右搖晃，整個向左慘摔在地滾了3圈半，此時在屋內還有3人也趕緊往外衝，而最後1位要衝出去的女子，卻不慎滑倒跌坐在地，整個狀況讓人非常恐慌。

1戶人家在家門口烤肉，突遇6.8強震襲擊，1名魁武男子站不穩摔在地上「滾了3圈半」。（翻攝自臉書爆料公社）

影片一出，網友紛紛留言表示，「好可怕，真的被震飛」、「天啊！希望摔倒只是小傷」、「都站不穩，好危險」、「好恐怖」、「希望沒事」、「幸好漁缸沒倒下來，如果破掉後面兩位跌倒一定會被割到」、「希望玉里居民一切平安無恙」。

另外也有網友指出，當時影片中的1隻小狗非常有警覺性，當地震剛開始發生時，便立刻繞過椅子往外逃跑，「狗的警覺性真的來得快」、「狗最靈敏」、「我發現狗狗好聰明，他是最先往外跑的」、「狗好像第一個知道」。