旺宏教育基金會長期推廣科普教育，近日特地包場科普電影《科學少女》，邀請新竹縣市200多位師生到場觀賞。（旺宏提供／陳育賢新竹傳真）

財團法人旺宏教育基金會長期推廣科普教育，近日特地包場科普電影《科學少女》，邀請新竹實驗中學、新竹高中、新竹女中、竹北高中等校200多名師生到場觀賞，基金會執行長張宜如表示，希望藉由觀看這部科普電影，讓學生能熱愛科學，進而研究科學。

旺宏基金會表示，除新竹縣市200多位師生共同觀賞這部影片外，包括旺宏科學獎召集人、中央研究院副院長周美吟與評審團教授、新竹實驗高中校長張簡瑞璨，以及自第1屆即帶隊參與科學獎競賽的北一女中老師周芳妃老師、科學獎聯誼會同學皆到場熱情參與。

張宜如表示，《科學少女》是由竹中校友莊景燊執導的台灣首部科普AI教育電影，其所描述的內容，與科學獎強調的精神，即利用科學創意解決問題相當一致。

她說，片中女主角研發App參加科學競賽，一方面抒發對天上媽媽的思念之情，一方面也希望能撫慰孤獨的人心，而科學獎歷屆得獎者也有許多是為了解決生活上面臨的問題而孕育出動人的作品，希望大家藉由觀看這部科普電影，讓學生能熱愛科學，進而研究科學。

周美吟則說，《科學少女》是紀念兩位她非常敬佩的台灣重要女科學家林清涼及吳嘉麗兩位教授，很感謝導演帶給大家內容相當豐富的電影，探討很多不同的面向，有科學、人性、親情和生命的探索。

她引用電影中提到，認真的女生是很可愛的，其實不管性別，只要認真做科學都可以做得非常好，當然，就像片名，也希望鼓勵更多女生可以在科學上嘗試做出喜歡的研究，以嘉惠人類。

導演莊景燊則感謝旺宏教育基金會包場支持新竹場首演，還邀請母校學弟妹及這麼多新竹師生一起觀賞。

他說，這是1部科普電影，而非科幻電影，電影的核心精神，希望傳遞出科技無法做到所有的事情，愛要及時，而愛好電影與科學的人，一定也對世界充滿好奇心，希望透過這部電影，讓更多年輕學生保有科學熱情，用科學為人類帶來更美好的生活。