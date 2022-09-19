桃園市八德國民運動中心羽球館因為地震造成天花板崩塌，中壢區市議員參選人林佳瑋嘲諷，該羽球場堪稱史上最短使用期限的公共設施，更踢爆承包商瑞助營造有多項黑歷史，曾發生工人被掉落鋼筋、板模砸死的意外，自2015年以來，該承包商共違反職安法令達199次。瑞助營造回應，羽球館場地今天已由專業技師鑑定，待鑑定結果出爐後，會全力配合市府修繕，其餘事項統一由市府發言。

林佳瑋指出，羽球館承包商瑞助營造2017年承攬台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死，2019年高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，工人又被板模砸死。該公司自2015年以來違反勞動法令210次、發生重大職災事故4次；職業安全署「重大職業災害公開網」則顯示，瑞助2015年以來共違反職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。

林佳瑋質疑，擁有多項黑歷史的包商「何以能夠持續承接各大工程標案？」依據公共工程委員會提供公共工程履歷資料，該包商近5年承攬的公共工程決標金額高達452億元，主要委託單位包括行政院、台中市府、台電、台北市府、新北市府、桃園市府等諸多機關，其中包含八德國民運動中心在內的「北景雲計畫」。

瑞助營造對此低調表示，意外發生原因已派員與桃園市府合作，由專業技師進行鑑定，將全力配合場館修復工作，其餘不便多做表示。

議員參選人林佳瑋發文整理資料質疑八德運動中心羽球場承包商多次違法。（林佳瑋提供／呂筱蟬桃園傳真）
議員參選人林佳瑋發文整理資料質疑八德運動中心羽球場承包商多次違法。（林佳瑋提供／呂筱蟬桃園傳真）
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