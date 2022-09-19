桃園市八德國民運動中心羽球館因為地震造成天花板崩塌，中壢區市議員參選人林佳瑋嘲諷，該羽球場堪稱史上最短使用期限的公共設施，更踢爆承包商瑞助營造有多項黑歷史，曾發生工人被掉落鋼筋、板模砸死的意外，自2015年以來，該承包商共違反職安法令達199次。瑞助營造回應，羽球館場地今天已由專業技師鑑定，待鑑定結果出爐後，會全力配合市府修繕，其餘事項統一由市府發言。

林佳瑋指出，羽球館承包商瑞助營造2017年承攬台北「安康市場基地公營住宅」，工人被掉落鋼筋砸死，2019年高雄市高齡整合長期照護中心新建工程，工人又被板模砸死。該公司自2015年以來違反勞動法令210次、發生重大職災事故4次；職業安全署「重大職業災害公開網」則顯示，瑞助2015年以來共違反職安法令達199次，平均每年遭裁罰達25次，今年為止已有15件裁罰。

林佳瑋質疑，擁有多項黑歷史的包商「何以能夠持續承接各大工程標案？」依據公共工程委員會提供公共工程履歷資料，該包商近5年承攬的公共工程決標金額高達452億元，主要委託單位包括行政院、台中市府、台電、台北市府、新北市府、桃園市府等諸多機關，其中包含八德國民運動中心在內的「北景雲計畫」。

瑞助營造對此低調表示，意外發生原因已派員與桃園市府合作，由專業技師進行鑑定，將全力配合場館修復工作，其餘不便多做表示。