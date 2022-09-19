將遊戲導入數位學習，屏縣府期待讓高齡者不再是數位弱勢。（林和生攝）

年輕人手指動動，操作手機易如反掌，但對部分長輩來說卻顯得困難重重，為此，屏東縣政府因應高齡社會及平衡數位學習落差，19日起於六鄉鎮開創數位學習中心，首期試辦結束，可望陸續推廣至全縣，不只讓長輩學習與數位接軌，更進一步協助兒孫溝通更順暢。

這名為「銀閃閃數位學苑」的數位學習中心，整合縣府社會、教育、原民等局處，透過前瞻計畫購買的平板做為課程載具，半年來更培育50名專業長者專屬數位講師群，運用趣味遊戲互動等寓教於樂課程，讓他們在充實退休生活之餘，也可以與世界接軌。

屏東縣長潘孟安表示，疫情來襲後，發現長輩數位落差大，因此提升長者數位能力成了當務之急，藉由積極整合各局處於縣內校園、原民文健站、關懷據點及樂齡中心，從配置平板開始，期望透過課程，訓練長者們反應力、肌耐力及延緩失智，讓長輩們能活到老，學到老。

數位課程規畫教師黃永全表示，長輩數位學習能力各不相同，因此將根據個別能力、因材施教，再導入遊戲設計，讓長輩習慣且喜歡3C；據點長輩潘華珠則笑說，學習新事務可以讓腦筋動一動，心情比較開心。

數位發展中心強調，未來課程將逐步落實數位機會平權理想，讓高齡者不再是數位弱勢，希望活潑課程能使長者輕鬆學習，進一步促使長輩體會網路世界的便利及奧妙。

第一期「銀閃閃數位學苑」於鹽埔社會福利綜合館、九如樂齡玉水社區活動中心、竹田樂齡老人文康中心、東港東洋關懷促進會、新來義文健站與泰武武潭文健站等6鄉鎮開辦，未來也將陸續拓展至縣內各地。