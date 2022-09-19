台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，導致去年9月啟用八德國民運動中心羽球場天花板因地震塌落。民眾黨桃園市長參選人賴香伶19日前往會勘，她呼籲，桃園市長鄭文燦不能一句道歉就了事，應在1周內查明結果公布周知。

賴香伶今天和市議員參選人黃成峻、黃國晏、林昭印、曾姸潔、徐慈檉等人，再度到八德市民運動中心會勘五樓倒塌的羽球場天花板，賴香伶表示，這不堪一震的天花板施作品質，驗收程序上有沒有問題？鄭文燦不應甩鍋給營運廠商，以為一句道歉就可以了事，這次震度只有三級，市民都在問，為何3級地震可以把市民運動中心震成這樣子？其它運動中心有無堪慮之處？

賴香伶指出，昨天事故發生時她趕到現場，五樓羽球館天花板雖然已經封閉，但3樓同款天花板也出現繩索變形等若干問題，但三樓場地下方仍有民眾照常打籃球、打桌球，營運廠商並沒有在地震後立刻先行停止營運、檢查，這是遇到地震應有的SOP標準程序，直到她昨天到場質疑、引起社會大眾重視後，市府今天才封閉3樓檢查，這是市府體育局、營運廠商都應檢討之處。

聽取桃園市體育局、新工處說明後，賴香伶表示，結構技師鑑定後，希望市府最快時間把鑑定結果公開透明、讓市民知道，畢竟這涉及責任的釐清和相關追償，桃園有幾個運動中心的設備讓人看了搖頭，像桃園區運動中心的游泳池，竟然有豆腐渣工程在裡面，五百多天修不好，現在又發生八德運動中心羽球場3級震度就把天花板震垮的狀況，這林林種種讓市民疑慮，桃園的運動空間是不是一點都不安全？這是市長的責任，要出來跟市民說清楚講明白。

賴香伶說，最辛苦的是基層的公務人員和營運的廠商，請鄭文燦要正本清源的釐清問題，不要放任側翼到處去打擊無辜的人員和要求公開資訊的市民，似乎有意營造成選舉的口水，忘了市長的職責，該做的事情不做到處去輔選，這對市民是最不好的示範。

賴香伶強調，大家當然希望運動中心都是安全無虞的，可是如果最近還有餘震，不管那一個運動中心如設施有受地震的影響，該停止營運就該停止，不要拿市民的生命安全開玩笑，鄭文燦要負責到底不要甩鍋。