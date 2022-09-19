新豐鄉百歲公宋增土（中）是藝人Hebe田馥甄的外公，縣長楊文科（中左）等地方人士到宋家致贈九九重節陽賀禮。（羅浚濱攝）

為慶九九重陽節，新竹縣長楊文科19日前往新豐鄉、湖口鄉拜訪7名人瑞，致贈敬老禮品、敬老狀與金鎖片，其中新豐鄉百歲公宋增土，是藝人Hebe田馥甄的外公，他長壽秘訣是，參加天天開心協會學跳舞，每天吃飯8分飽，多吃青菜，少吃油，生活快樂自在！

宋增土開心帶著楊文科參觀兒子送他的組合屋說，這是他的新天地，平常可以唱卡拉OK，平時開伙、洗澡樣樣自己來！

其子宋鴻康說，父親以前在鐵路局工作，教導他們要對人誠懇，養身之道就是心中無所求，對人不會斤斤計較，保持快樂的心情，每天運動走路，還會小酌一小杯高粱。

宋增土從90歲開始參加天天開心協會學跳舞，多次參加全國競賽，為新竹縣爭取佳績，也常去瑞興社區關心獨居老人，協助發便當、量測體溫及血壓等，還與長者分享養身秘訣就是「人要快樂」。

宋鴻康指田馥甄從小跟父親的感情非常好，家族有這麼優秀的歌手，父親也相當開心，田馥甄也很孝順，時常回來看外公，大家都引以為傲，去年宋增土當選新竹縣模範父親時，田馥甄也曾回家共同慶祝。

楊文科祝賀宋增土重陽節快樂，稱讚宋增士育有6兒3女，家庭和樂融融，每天保持愉悅心情，參加天天開心協會與大家一起跳舞，展現活力，越跳越年輕，平日還在廟裡擔任志工，透過身教教育孩子互助合作的重要，鄉親們也都很尊敬他，是有福報的人。