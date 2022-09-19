近日地震頻傳，住在高樓層的民眾對於地震搖晃特別有感。根據內政部統計月報資料顯示，過去10年國內平均每年新增約200棟的21層以上高樓層建築，顯示在建築法規允許的狀況下，開發商還是追求興建這類高樓層的景觀產品。不過值得一提的是，這類高樓層建築在921大地震後，曾經低迷過一陣子，921大地震後的3~7年，每年平均僅有28棟21層以上建築物完工。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在921大地震後，國內的建築耐震規範都有進一步提升，不過當年在921地震過後，受地震重創的區域，大樓產品一度在市場上接受度欠佳，加上房市也面臨不景氣，因此統計可發現921地震後，21層以上的建築物完工數量較地震前減少超過5成，一直到2012年後21層以上的建築又開始大量出現。

內政部統計顯示，過去10年國內21層以上的建築物，平均每年約核發200棟的使用執照，由於高樓層建築有較佳的景觀視野，加上容易形成地標建築等條件，也是區域的房價指標，開發商還是願意斥資興建這類型的產品。

以去年一整年核發21層以上建築的使照數量來看，數量最多的是高雄市的45棟，其次則是新北市的43棟，台中市的26棟，桃園市的24棟，台南市的21棟等，由此來看，新北市、台中市與高雄市21層以上的建築越來越為常見。

曾敬德表示，近年開發商為了吸引消費者的目光，同時為了降低地震對於結構的損害與提高居住舒適性，也導入部分的耐震、制震等措施，尤其在地震過後，消費者對這類產品的詢問度也會增加。