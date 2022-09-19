櫃買中心今（19日）公告和進公司（3191）原109年10月27日公告列為變更交易方法之原因業已消滅，惟因其財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之一，其上櫃有價證券繼續採變更交易方式櫃檯買賣。

櫃買中心說明，和進公司前因重大訊息說明記者會未能具體說明重大交易支出之必要性及依據、交易流程之合規性，以及相關工程進度不明致有面臨違約賠償風險之虞等疑義，對股東權益影響重大，且相關內控制度之設計及執行有重大缺失，於109年10月27日公告該公司上櫃有價證券列為變更交易方法之有價證券。

櫃買中心表示，今因和進公司已於111年股東常會向股東報告及於合併財務報表附註揭露相關交易主要內容、公司採行之法律程序或財產保全措施，以及對財務報告影響情形，且該公司已取得具獨立性會計師出具對內部控制制度設計及執行有效性之無保留意見專案審查報告，原變更交易方法之處置事由業已消滅，惟因該公司111年第2季之財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之一，該公司之上櫃有價證券仍應依規定繼續採預收款券交易。