台東池上18日發生芮氏規模6.8強震，尤其以台灣中南部及東部影響較大，經濟部水利署19日表示，旗下各河川局同仁及防汛護水志工，第一時間即出動巡查堤防，及水門等構造物安全，除台東卑南溪瑞源、后湖堤防水防道路，有龜裂現象，其餘正常。

至於各水資源局及水庫管理單位，也迅速檢視水庫運轉，均為正常。水利署長賴建信，已要求對於震度4級以上水庫，及滿庫水庫，應即啟動特別檢查，對於震度較大有風險或危害度較高堤段，啟動非破壞性監測，堤防損壞輕微者一周內，完成搶修險，近期餘震仍頻繁，提醒同仁進行相關工作，應以安全為第一。

水利署表示，從9月17日晚上9時41分，台東關山發生芮氏規模6.4地震後，隨即依照標準作業程序，對於震度大於四級地區的水庫，及震度大於五（弱）級地區河堤或護岸、海堤地震啟動查報機制。

各河川局的防汛護水志工，也積極協助巡查及通報，提供即時災情迅速進行應變處理。另外，對於堤防與各橋梁銜接界面、水門啟閉功能、河道有否隆起、倒坍橋面是否影響通洪等，均詳細檢視查核，並即刻啟動復建，相關備用電源及油料，均檢查補充與相關搶修險廠商，也保持密切聯絡，以備不時之需。由於時值汛期，仍需防汛安全為先，避免二次災害發生。

水利署也呼籲民眾，近期請注意可能發生餘震，並注意自身安全，尤其要注意山區邊坡土石鬆動的危害，也提醒民眾，可透過防災資訊服務網等防災避災工具，掌握即時訊息，多一分警戒，少一分災害。