由晶圓代工龍頭台積電促建全台首座民營「台積電南科再生水廠」19日正式通水，是全球首度將工業再生水用於半導體製程使用，為全球水資源循環使用立下重大里程碑。台積電營運／廠務副總經理莊子壽指出，台積電規劃2030年台灣再生水的替代率將達到60％目標，不排除未來會在竹科、中科、高雄等廠區附近建置再生水廠。

台積電南科再生水廠19日舉行通水啟用典禮，由中鼎集團總裁余俊彥主持，包括台南市市長黃偉哲、國科會南科管理局局長蘇振綱、營建署署長吳欣修、水利署副署長黃宏莆、台積電營運／廠務副總經理莊子壽等均出席。

台積電南科再生水廠初步計畫在今年第四季達到每天供應0.5萬噸再生水，預計2023年供水量將增至每天2萬公噸。台積電預計在2024年每日將購買永康及安平兩處再生水廠所生產的再生水共4.7萬噸，加上台積電南科再生水廠每日供水2萬噸，屆時每日使用再生水將達6.7萬噸。