走進山城活眷村，北市蟾蜍山煥民新村投入近2.2億元經費整建，19日舉辦文化景觀再利用開工儀式，園區將規畫木工修理站、樹屋書店區、山城眷村展示區等，預計2024年全區開放，打造眷村文化保存基地，82歲的居民葉媽媽表示，很開心眷村能整建，也感謝有社區據點，方便左鄰右舍聯絡感情。

蟾蜍山聚落緊鄰新店溪畔，是早期的軍眷、農試所眷戶與後期的城鄉移民共同築居的山城，更是北市唯一的活眷村，2020年完成修復並開放第一棟屋舍「蟾蜍山大客廳」，作為策展空間、社區教室、活動中心等，成為社區重要的文化創生據點。

文化局副局長田瑋表示，蟾蜍山聚落共188眷戶，目前僅代管39戶，還有近149戶屬於自立營造戶，其所在地仍未整修，且後續會開放觀光，老建物的居住安全問題需多關注，至於社區營造跟資源投入成正比，文化局只是開頭，社區發展還得靠大家努力，讓這邊不再是克難新村，而是永遠的文化所在。

台北市文化基金會眷村部煥民新村經理戴孝慈說明，煥民新村再利用將朝3方向努力，透過口述歷史、文物件收集等方式，保存眷村文化；善用山區豐富生態，打造台北淺山學習基地；讓銀農進駐，並成立社區木工修理站，讓老廢材大變身，建構青銀共好起點。

戴孝慈表示，從羅斯福路四段119巷走進蟾蜍山，會先看見一排古色古香建築，此處是銀農進駐區，兩旁有老樹相伴，而由眷村老房子整建的園區也將規畫木工修理站、樹屋書店區、山城眷村展示區、藝文沙龍、青創進駐區等，將逐步整建，預計2024年全區開放。

於1963年搬來此處的葉媽媽門前掛著藝術家創作的「家徽燈」，上面除了姓氏，也透過插圖道出她的戀愛故事跟人生記憶，是到訪民眾常參觀的地點，她表示，很高興這邊能整建，住在這不只環境好、空氣好、人文也好，跟鄰居感情也很融洽，尤其社區據點大客廳常舉辦活動，請老師帶大家做運動、畫畫等，跟年輕人互動，也讓心態年輕很多。