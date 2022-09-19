英國女王伊莉莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。事出突然震撼全球，而在女王過世後的90分鐘，大陸一家工廠就收到印製數萬面英國國旗的訂單，第一周所有員工每天工作14個小時加班趕工，生產至少50萬面的英國國旗，部分旗幟甚至印上女王的肖像與出生、逝世年份做為紀念。

環球時報報導，上海一間工廠總經理表示，北京時間凌晨3點，女王過世後90分鐘就接到數萬面英國國旗的訂單，當天早上就已經將庫存的2萬面英國國旗出貨，每面國旗的批發價約7元人民幣左右，這一波訂單總金額上看350萬人民幣（約新台幣1500萬）。

該工廠從2005年就開始運作，過往為世界盃、奧運等體育賽事，以及各國國慶等活動生產國旗，先前也曾經為英國皇家婚禮趕製國旗訂單，如今則是為了英國女王，一名員工表示，「每面旗幟背後都有一個故事，他們購買這些旗幟來悼念女王。」

女王的國葬預計在當地時間19日上午11點舉行，全球約90名元首、代表將出席，同時預計會有百萬名的英國民眾齊聚倫敦街頭，送別女王，部分英國企業與商家也選擇暫停營業一天。