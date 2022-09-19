不忍了！昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，10縣市震度4級以上。桃園市八德國民運動中心5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌。由於外界將責任歸咎指向桃園市政府，引出不少綠營側翼洗風向，試圖導向是委外經營的救國團的責任。對此，救國團今(19日)也回應表示，據專家上午初步勘查結果，天花板掉落與救國團近日進行的燈具照明改善應無關係，呼籲外界不要因政治因素，隨便甩鍋給救國團。

救國團今(19日)發布新聞稿表示，鑒於近日地震頻繁，餘震不斷，救國團葛主任特別要求各單位營運場所，包含運動中心、活動中心及終身學習中心都要再度檢查各營運據點的安全措施，確保消費者的安全。同時葛主任要求全國各縣市團委會留意震災所帶來的災情，如有需要救國團協助受災人員或協助救災之處，各縣市應立即動員義工協助照顧災民或協助救災，救國團希望台灣人民都能平安健康，也為台灣祈福。

救國團指出，桃園市八德運動中心此次受地震影響造成羽球場天花板掉落，導致一人受輕傷，救國團同仁在第一時間即將受傷人員送醫醫治，並代為申請保險理賠事宜。除此之外，救國團對有些不明事理之人士，意圖把天花板掉落原因歸咎於救國團，救國團深表遺憾，並澄清據專家9月19日上午初步勘查結果，天花板掉落與救國團近日所進行之燈具照明改善，應無關係。

救國團表示，運動中心是由政府興建，興建完成並經政府驗收合格後，才交由營運廠商經營。救國團接手後即發現八德運動中心工程有多項缺失，正與市府密切研商及進行改善措施。救國團一本負責態度，如果是救國團責任，救國團絕不推諉塞責，但也希望外界不要因政治因素，隨便甩鍋給救國團。救國團一本初衷，希望與政府密切合作，儘速改善八德運動中心缺失，以保障消費者安全及維護消費者的權益。