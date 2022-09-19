與藍鳥系列戰前2戰皆落敗的金鶯，欲衝擊第3張外卡的他們今日展現強大韌性，在藍鳥得點圈有人情況下，金鶯靠著精彩的三殺守備，化解了藍鳥該局的攻勢，而氣勢高漲的金鶯在9局落後1分的情況下，靠著4支安打、2次保送，單局攻下3分將分數成功反超，最終金鶯以5：4逆襲藍鳥，避免遭到3連戰橫掃。

藍鳥在3局下一、二壘有人時，由近期手感火燙的畢謝特(Bo Bichette)敲安先馳得點，隨後再次有著得點圈機會的情況下，藍鳥輪到重砲查普曼(Matt Chapman)上場打擊，原以為這是個進帳大量分數的大好機會，不過查普曼沒辦法將隊友送回就算了，擊出的強勁平飛球遭到接殺後，金鶯游擊手馬泰歐(Jorge Mateo)將球傳往二壘形成雙殺，此時一壘跑者畢謝特也無法及時回壘，二壘手Terrin Vavra再把球傳往一壘，金鶯順勢完成罕見的三殺守備，也是他們隊史自2017年後，再次有著三殺守備的演出。

打出氣勢的金鶯在4局上半，靠著先前策動三殺守備的馬泰歐敲二壘安打，幫助金鶯成功追平比分，但依舊維持不住領先優勢，9局仍處於落後的金鶯，面對藍鳥守護神羅馬諾(Jordan Romano)吹起反攻號角，羅許曼(Adley Rutschman)在滿壘時敲出2分打點安打將比分超前，阿奎拉(Jesus Aguilar)再補上安打拉開2分的差距，即便史普林格(George Springer)9局下擊出二壘安打追回1分，對比賽結果仍於事無補，最終金鶯以5：4逆轉藍鳥，在系列賽中討回一些顏面。

在剩下17場比賽中，金鶯想要搶下第3張外卡，依然有著4.5場勝差，幾乎無緣本季的季後賽，不過這支充滿年輕朝氣的青年軍，能在美東火藥庫保持5成以上勝率仍是不容易的事，未來多吸收足夠養分後，在美聯東區將成為一股不可忽視的力量。