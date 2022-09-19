隨著年紀增長，越來越多人會把自己的情緒隱藏起來，生怕別人看透自己，甚至傷害自己。《搜狐網》運勢專欄指出，摩羯座、雙魚座、天蠍座、巨蟹座自我控制能力強，習慣把情緒隱藏在自己的內心深處，讓人很難看穿他們到底在想什麽。

▍摩羯座

摩羯座就像是一個謎，也許是出於對自我的保護，他們喜歡把情緒都隱藏在內心深處，表面上看來他們的情緒根本沒有任何變化，要想猜透他們下一步會有什麼舉動可說是難上加難。

▍雙魚座

雙魚座不喜歡把自己不開心的一面展現給任何人看，唯獨面對心愛的人，他們才願意吐露自己的內心感受，然而兩人一旦化身成陌生人，他們就會立刻隱藏起自己的情緒，絕不向任何人傾訴。

▍天蠍座

天蠍座在該坦誠直率時絕對不會閉口藏舌，但內心深處在想什麼，他們是絕對不會告訴任何人的，別人越是想要看透他們的內心，他們越會隱藏住自己的情緒，讓人看不透也摸不清他們的真實能力和所有底細。

▍巨蟹座

巨蟹座不擅長社交，喜歡躲在自已的小圈子內活動，或許旁人眼中的他們總是表現得很熱絡，但那也只是不得已的表演，他們早已習慣隱藏自己，把自己偽裝成別人都不了解的樣子，也因此很少有人能夠打動他們的內心。