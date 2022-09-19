紫氣東來、蝴蝶翩飛，為疫情生活中帶來幸福小雀幸！藝術家趙純妙繼5月結束膠彩創作個展後，即日起於中友時尚藝廊展出「紫要妳幸福-趙純妙 膠彩創作個展」。

趙純妙畢業於東海大學美術研究所，是台中在地具指標性的膠彩藝術創作者，曾經獲得第55屆中部美展膠彩類第一名、2010年桃源美展膠彩類第一名等殊榮，父親趙宗冠是留日婦產科博士，母親唐雙鳳同樣為資深優秀畫家，為藝術傳家典範。

中友時尚藝廊曾於2019年5月邀請趙宗冠博士協同妻子唐雙鳳女士以及4位兒女舉辦家族聯展，本次「紫要妳幸福-趙純妙 膠彩創作個展」也算是家族聯展的延續。

「紫要你幸福-趙純妙膠彩創作個展」展出膠彩作品共66件，展出期間為即日起至11月14日。「紫」色有所謂「紫氣東來」來比喻吉祥的徵兆；取「蝴」蝶的諧音，其成雙翩翩飛舞不僅是甜蜜愛情的借代，更是人們對幸福的寄託與嚮往。以上兩種創作要素一直都是藝術家情有獨鍾、具有代表性的元素。

「紫要你幸福」展如其名，藝術家希望透過本次展出的作品，分享心中的圓滿與幸福，讓觀眾都能感受作品中溫婉而深切的祝福。

日前開幕茶會貴賓雲集，前文化部政務次長林金田、台中市文化局副局長曾能汀、趙宗冠博士等紛紛上台為趙純妙致詞；尤其趙宗冠特別加碼爆料女兒趙純妙的小故事，現場洋溢溫馨歡樂的幸福感。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，在趙純妙的作品中，大家能感受到一股正向能量，就是「幸福感的能量」，這次展出66件膠彩作品，包含各種不同大小規格，都是趙純妙近幾年的新作，適合收藏、更適合擺設在各種室內空間。 藝術家趙純妙人美心善且熱心公益，積極響應中友時尚藝廊公益義賣活動，本次捐出二幅畫作提供義賣，分別是價值新台幣20萬元的《雪之花》以及價值12萬元的《醉蝶》，義賣所得將全數捐贈給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。