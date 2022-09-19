等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了 @中時新聞網 ​

台東昨（18）日發生規模6.8的強震引發災情，今卻傳出，總統蔡英文出席防災會議念完稿後就離開現場，遭到外界批評。儘管蔡英文已經急道歉，但大批網友仍灌爆其臉書，狠酸她的言行有如「一台讓台東縣府等了兩小時的讀稿機」，對此，媒體人逆風的烏鴉今日就在臉書上拿出2019年中颱米塔襲台，蘇貞昌和花蓮縣政府連線的時候，等了12分鐘才連線上就發飆的糗樣，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上PO出一篇「蘇貞昌等12分鐘不爽開罵，小官等2小時呢？」的文章表示，昨天的防災應變中心蔡英文的「致詞快閃」事件，逆風的烏鴉認為，「其實最大的問題，不在她致詞快閃。說真的，以她的能力，就算是真的連線，也說不出一朵花來」。逆風的烏鴉強調「問題最大的地方，在於當時花東首長從6點等到8點，足足等了2個小時」。

逆風的烏鴉更拿出2019年8月30日，中颱米塔襲台。當天早上，蘇貞昌一早到中央災防中心。在和花蓮縣政府連線的時候，等了12分鐘才連線上。蘇貞昌當時就發飆，「要我等多久」。雖然那時花蓮縣政府解釋說，當時正在和氣象局連線，但因為「12分鐘沒連上」，花蓮縣政府還是飽受綠營網軍不少攻擊。

逆風的烏鴉接著說，同年10月24日，白鹿颱風襲台，又是蘇貞昌一早到災防中心，這次他不連線了，是打電話「查勤」。打給澎湖縣長賴峰偉的時候，因為找不到人，讓他大動肝火，當場下令未來所有指揮官副指揮官等電話要立刻能接電話，不能關語音信箱。而這件事，也讓賴峰偉的臉書被網友洗版罵翻。

最後逆風的烏鴉表示，經過這兩起事件，在重大災害發生的時候，上級有指示，地方政府大概都不敢再不配合。倒不是心虛，而是誰知道所謂的視察，會不會又像2019年一樣拿來搞地方首長。逆風的烏鴉強調「更何況，現在就要選舉了，又來弄一個花蓮縣連線不上，台東縣長電話不通之類的，然後說他們怠忽職守，誰受得了？」

逆風的烏鴉無奈到，於是說要來，沒說清楚時間，就只能乖乖等到來為止。「只能說，來了之後，致詞快閃是總統特權，但一定要等到總統院長來耍官威，等2個小時也得等，卻是地方首長的義務啊」。