董總接連出面喊話還不夠，中華電信繼續瞎鬧頻譜爭議，今日向NCC通傳會遞交「台灣大哥大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，基於利害關係人的身分對該合併案1GHz以下低頻段超標問題提出意見，並為我國整體低頻段珍稀頻率資源的活化運用提出建言，遭外界抨擊「over了」。

中華電信表示，1GHz以下低頻段具有傳輸特性優勢，通傳會為避免此關鍵頻率資源集中於少數業者，自4G首波競標起即明定低頻段頻寬1／3上限，電信業者在過去十年恪遵此規範來取得頻率資源，並作為其長期投資網路建置與演進規劃的基礎條件。因此，相關的整併、合作都應在既有的規範下為之，才能維持最起碼的公平與信賴保護。未來若業者家數有變化，目前1／3的頻寬上限可於下次釋照時討論調整，所有業者站在新的起跑線，透過公開、公平、公正的競標程序展開新的頻率競爭。

中華電指出，台灣大哥大與台灣之星合併案，兩家業者1GHz以下頻段合計頻寬超過法定1／3上限(50MHz)達10MHz(超標20％)，此超標的質與量將會對市場形成限制競爭的巨大不利益。在面對業者整併、家數減少的關鍵變局時刻，唯有維護業者相互間的公平競爭基礎，方能提供一個有利我國整體數位市場正向發展的環境。

中華電重申，呼籲主管機關對於本合併案的低頻段關鍵頻率資源失衡預作管控以免後續市場競爭失衡，要求合併案存續公司繳回1GHz以下頻段超標之10MHz，並配合頻寬上限規定之調整辦理下次釋照，單獨釋出、或連同相鄰頻段一併整體規劃釋出，促進頻率有效運用。

中華電解釋，鑒於我國1GHz以下低頻段可用頻寬明顯低於國際的不利現況，本公司建議可將本次合併案低頻段超標繳回的頻率與相鄰的800MHz頻段整合規劃，提高800MHz頻段可規劃的頻率空間，活化800MHz頻段珍稀資源的運用，初步估計可因繳回的10MHz而促成可能達60MHz的頻寬釋出，拉近我國與國際低頻段頻寬之差距。這對我國整體電信產業發展、數位基礎建設、關鍵基礎設施之數位韌性、公共安全的提升將有極大助益。