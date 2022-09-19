美國經濟恐將進入衰退，有「殖利率曲線指標之父」稱號的杜克大學教授坎貝爾哈維(Campbell Harvey)指出，聯準會(Fed)本週可能再次升息三碼，美國公債市場最可靠的經濟衰退指標，將因此亮起「紅色警訊」，短債利率高於長債利率將被視為是經濟衰退的徵兆。

根據MarketWatch報導，上週五美國10年期公債的殖利率比3個月國庫券高出35個基點，尚未呈現短債殖利率高於長債的倒掛情形。哈維強調，Fed本週決定升息後，這條殖利率曲線將進入紅色警戒。

哈維強調，3個月國庫券及10年期公債殖利率曲線出現倒掛，先前成功預測之前八次經濟衰退，而且完全沒有「假警報」。

哈維認為，Fed想製造一場經濟衰退來消滅通膨，他抨擊Fed在通膨剛出現時毫無作為，如今只能設法引導經濟衰退來亡羊補牢，實在令人遺憾，大家都得為此付出代價。

哈維早在1986年就率先揭露，3個月國庫券、10年期公債的殖利率曲線倒掛，已預告自1950年以來的四次經濟衰退困境。

美國聯準會將在9月21日召開貨幣政策會議，市場普遍認為將升息3碼，升息4碼的機率也超過20%。