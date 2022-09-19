不畏風雨！萬人泳渡日月潭 馬英九9度下水參加

前總統馬英九日前去泳渡日月潭，回來後有發燒，馬英九基金會執行長蕭旭岑證實馬英九確診，不過據他了解，馬已經接種四劑疫苗，症狀輕微，現在身體已經很好了，不過基於防疫考量還維持自主健康管理。

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘18日成立競選總部，馬英九原本答應到場，最後改用影片替謝加油，主要原因就是因為馬英九已經確診，不方便親自到現場替謝輔選。

蕭旭岑表示，馬前總統是於9月4日泳渡日月潭返家後，發現身體稍有不適，當下自行快篩，結果陽性，即依規進行居家照護，並視訊問診。不過馬症狀都很輕微，已經恢復健康。