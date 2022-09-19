桃園市八德運動中心受地震影響造成羽球場天花板掉落，有綠營支持者認為該由負責發包5樓燈光改造工程的救國團負責。救國團今發布新聞稿表示，經專家初步勘查，天花板掉落與救國團所進行之燈具照明改善應無關係。救國團呼籲外界不要因政治因素，隨便甩鍋給他們。

救國團在全台各地受託經營管理不少運動中心，桃園市八德運動中心5樓燈光改造工程就是由救國團負責發包，這次運動中心羽球場天花板因為地震掉落，有綠營支持者歸責於救國團。

救國團表示，桃園市八德運動中心的羽球場天花板掉落，導致一人受輕傷，救國團同仁在第一時間即將受傷人員送醫醫治，並代為申請保險理賠事宜。

對於有人認為救國團應該為這起事件負責，救國團表示，據專家今天上午初步勘查結果，天花板掉落與救國團近日所進行之燈具照明改善應無關係。救國團表示，運動中心是由政府興建，興建完成並經政府驗收合格後，才交由營運廠商經營。救國團接手後即發現八德運動中心工程有多項缺失，正與市府密切研商及進行改善措施。

救國團指出，如果這起事件他們有責任，絕不推諉塞責，但也希望外界不要因政治因素，隨便甩鍋給救國團。救國團希望與政府密切合作，盡速改善八德運動中心缺失，以保障消費者安全及維護消費者的權益。