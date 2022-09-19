唐禹婷的作品《還未》，在西班牙L'Alcora第41屆國際陶藝競賽獲2獎。（台灣工藝研究發展中心提供／廖志晃南投傳真）

陶藝家余成忠、唐禹婷，參加西班牙的L' Alcora第41屆國際陶藝競賽，在激烈競爭中脫穎而出，分別獲得首獎及2獎，也是台灣陶藝家在該競賽中獲得的最高榮譽。

西班牙L' Alcora是陶瓷產地，皇家陶瓷器工廠於18世紀在當地成立；「L' Alcora國際陶藝競賽」則創設於1981年，成為世界各地陶藝家切磋交流平台，每屆競賽都有來自30多個國家、200多位陶藝創作者參賽。

余成忠教職退休後，專攻陶藝，擅長運用陶藝及複合媒材創作，曾獲2017年義大利「Gualdo Tadino第39屆國際陶藝競賽」首獎，與2021年西班牙的「Esplugues Angelina Alos第20屆陶藝雙年展」榮譽獎，今年以造型繁複卻處理細緻的作品《花漾（六）》在L'Alcora第41屆國際陶藝競賽中榮獲首獎；評審團認為勝出的原因，在於表現力與對材料的精細處理，創作者經過仔細研究和穩定構圖，使用當代語彙尋找平衡的極限。

唐禹婷畢業於國立台北教育大學，曾獲得台灣工藝研究發展中心主辦的第5屆台灣青年陶藝獎，現為紐約州立陶瓷學院碩士生。2011年就曾經以極富張力的人物頭部塑像作品，入選L'Alcora第31屆國際陶藝競賽，10年後再度參賽，以生動鮮明的人物半身雕塑作品《還未》勇奪2獎。評審團認為《還未》是令人著迷的作品，近乎機器人的人形，完美、靜止、充滿戲劇性，將觀者留置於懷舊和等待之間。

此外，台灣還有陶藝家曾祥軒、陳瓊茹、劉乙萱、Shao Yi Chen及Zi Yun Chen等5人入選，頒獎典禮將於2022年10月7日於西班牙L'Alcora陶藝博物館舉行，得獎作品於該館展示至年底。

國立台灣工藝研究發展中心，鼓勵並扶植國內工藝創作者，參加國際競賽，提供相關補助及協助措施，有興趣者可至該中心官網查詢。