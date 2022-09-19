2022年彰化縣議長盃全國健美健身錦標賽今天（18日）畫下完美句點，男子健美全場總冠軍得主由楊裕雄脫穎而出，並且獲得彰化縣議長謝典林加碼獎金及彰化先生頭銜，女子比基尼全場總冠軍則由葉珮如擊敗眾多佳麗，也獲得加碼獎金及彰化小姐封號，男子形體全場總冠軍則由劉明毅獲得。

中華民國健美健身協會理事長許安進表示，IFBB國際總會為了因應各種體態而制定各比賽項目的準則，有別以往只著重在肌肉塊狀度要越來大，而忽略了肌肉線條與切割度的重要性，所以中華民國健美健身協會導入男子古典形體項目讓更多適合此項目的選手參與，此項目吃分數最重的就是真空縮腹，如果沒辦法完整呈現就無法取得高分。

中華民國健美健身協會秘書長林宸田補充，協會為了配合IFBB國際總會推動各項賽事，因此依照國體法每年舉辦各級裁判講習，讓國內各級裁判皆能獲得國際最新資訊與規則，在舉辦賽事時也以此為依據聘任符合國體法的裁判，也造就各行各業菁英跨領域投入健美健身裁判行列，10月全民運動會即將到來，歡迎各位踴躍參加ㄧ起為自己縣市運動員加油打氣。

2022年彰化縣議長盃全國健美健身錦標賽男子形體全場總冠軍劉明毅（中）。（中華民國健美健身協會提供）