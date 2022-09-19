九州鬆餅瓦芙將七種穀粉融入鬆餅裡面，打造鬆軟Q彈口感。（九州鬆餅瓦芙提供）

疫情讓民眾無法出國，不少人也在社群發文回味日本各式美食。今年下半年在日本擁有高人氣的鬆餅品牌「日本九州鬆餅」，其集團此次的新品牌「九州鬆餅瓦芙」來台北開設海外第一間門店，同時也推出嶄新TOGO的販售方式，結合目前現代人的生活型態，讓更多喜愛想品嚐九州鬆餅的老饕們，有更多品嚐美味的選擇及完善的服務。

店鋪呈現「榕錦時光」的概念，以日式鄉村的風格帶出純樸簡約氛圍。日本九州的農作產物相當豐饒，當地產出的小麥及豐富風味的雜穀極具特色，物料皆使用100％天然食材。包含九州在地7大縣市所產出的小麥粉、福岡紅糯米、佐賀胚芽押麥、長崎糯黍、熊本紫米、鹿兒島粳米以及宮崎發芽玄米等食材，不添加乳化劑、香料、加工澱粉，將七種穀粉融入鬆餅裡面充滿鬆軟Q彈口感，打造極具當地特色的鬆餅粉，增添風味和濃厚感，口感富有層次。

為了讓顧客能獲得身心靈全方位感受，此次的新品牌「九州鬆餅瓦芙」，堅持選用上等原料，店鋪人員手工用心揉製麵糰，悉心製作出每一個表皮酥脆、內層扎實的鬆餅，不僅口感Q彈，並研發出多元化且具有特色的口味，給顧客帶來多種風味選擇。除了經典七穀原味，以及人氣醇茶口味，更採用頂級法國法芙娜巧克力，推出鮮明濃郁 「極濃殿堂級」 瓦芙口味，期望滿足更多不同的族群。