宏達電(2498)積極推動5G文化科技應用，與高雄市政府、數位發展部、經濟部、及財團法人資訊工業策進會、霹靂國際多媒體，聯手共同舉辦全台最大霹靂布袋戲5G戶外音樂會「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」，同時以5G即時串流技術將主會場蓮池潭意象廣場戶外演出傳送至亞灣區夢境現實館直播，創造近乎零秒差的絕佳體驗。

宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎表示，本次宏達電與高市府及資策會合作，透過霹靂布袋戲演出呈現5G在藝文展演的應用潛力，並與新創團隊睿至共同合作，同時透過大型活動驗證5G串流解決方案的服務概念，未來透過5G高速、低延遲特性，跨年、大型運動賽事等活動，可以近乎零時差進行跨國異地共演，帶給觀眾絕佳的即時體驗，期望未來與高市府合作將方案應用到更多商務及文化科技合作上，為民眾帶來更多5G創新科技表演。

霹靂國際多媒體表示，能將霹靂布袋戲搬到最具宗教文化特色的左營蓮池潭演出，不僅劇本、戲曲音樂是全新編排與製作，超過40尊以上霹靂主角、歌手與COSPLAY輪番上陣，更在經發局和資策會的輔導下，將演出內容融合光時代科技專利技術，讓霹靂角色素還真、一頁書進到AR世界，與眾多角色共同演繹霹靂史上最著名的正邪對戰。

經發局長廖泰翔表示，市府推動的5G文化科技計畫，整合軟硬體、文化內容、數位內容等上下游產業，串起跨域合作，打造文化科技創新應用產業鏈，已持續建構多項亮點案例，這次搭配台灣設計展以「傳藝創新設計」的理念策展，使5G、新興科技能與傳藝文化、互動娛樂結合，讓具歷史特色的蓮池潭風景區增添新氣象，活絡在地商機也帶動在地文化觀光。