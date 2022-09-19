2022智慧運輸世界大會(Intelligent Transport Systems World Congress)今(19)日於洛杉磯會議中心開幕，以交通運輸轉型為主題，展開為期四天的年度盛會，遠傳(4904)以「智慧觀光雲平台」為主軸，整合從數據蒐集到應用落地的完整解決方案，帶來包含智慧人流、智慧交通車流、智慧停車系統等三大可優化旅遊體驗的應用服務，為企業、公部門做好準備迎接後疫情時代蓄勢待發的觀光商機。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以5G結合「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)，深耕智慧交通、觀光、運輸領域，以台灣知名景點日月潭為例，智慧觀光雲平台除了呈現即時人流、分段道路車速、車位資訊結合影像等多項即時數據，更提供客層分析及旅憩行為可視化圖表，協助企業商業佈局及公部門研擬政策，推動以數據實現數位化治理。

以智慧人流為例，智慧觀光雲平台以旅客足跡數據，對照內政部人口統計資料加權推估全國樣本，透過去識別化、整合統計資料，兼顧資安的數據準確度高達90%。再將資訊透過AI大數據分析，建立遊客識別模型，有效分析遊客活動行為以利活絡行銷或建設推動。

遠傳積極投入在地智慧城市發展，已成功幫助高雄市政府觀光局及台中市政府觀光局建置「高雄旅遊人潮警示燈號系統」及「臺中主要遊憩據點遊客行為資訊網」，以全方位智慧觀光數據治理解決方案，成為公部門數位治理的關鍵推手。未來將持續以大人物技術提供包含平台架構規劃建置、模型研發應用、大數據分析的一站式服務，助力企業及政府邁向綠色、智慧與永續升級。