八德羽球場崩塌挨轟豆腐渣 鄭文燦道歉認：傷桃園形象

桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾引譁然，桃園市長參選人鄭寶清19日直指桃園地震才2、3級就倒塌，質疑是「天災揭露人禍」，斥市府工程品質「金玉其外敗絮其中」，未把市民生命財產安全放首位，主張成立非官方的獨立調查委員會，釐清是天災還人禍，並全面體檢公共建築安全結構，他也主張上任後要對30年以上老屋補助增電梯、免費體檢，40年以上老屋補助鑑定及強化結構安全。

鄭寶清說，桃園八德國民運動中心羽球場的天花板倒塌，壓傷民眾，幸好其他正在打羽球的10多名民眾反應機靈跑得快，才沒有釀成更大禍端，遇到這樣的事不外是天災或人禍，尤其是桃園才2、3級地震的情況下，就有如此令人怵目驚心的天花板倒塌事件，不禁懷疑桃園市政府的公共工程品質，從設計規畫、施工到完成驗收及養護維修到底有沒有嚴格把關，盡到該有的高標責任，有沒有把市民的生命財產安全基本權益放在第一位？此次事件到底是不是「天災揭露人禍」呢？

鄭寶清說，桃園市政府既然沒有盡到該有的責任，不能僅由官官相護的舊有官僚體系來調查處理責任的歸屬，主張要成立非官方的獨立調查委員會，由土木、結構專業技師等具專業背景的公正人士共同組成，儘快釐清到底此次事故是天災還是人禍的事實真相，以及該有責任的歸屬。

鄭寶清說，藉由此次教訓，我們也要求桃園市政府應該要全面體檢所有已完工使用的公共建築安全結構、耐震程度，否則才完工使用的八德國民運動中心羽球館，因為2、3級地震就發生如此驚恐事件，如果僅對「有安全疑慮或老舊的公共工程」來體檢處理，恐怕還是無法真正解決問題，難以讓桃園市民免於恐懼。畢竟，究竟有多少「金玉其外敗絮其中」的政府所蓋漂亮公共建築，藏有多少安全隱患及公共工程的安全問題，檢驗鑒定了才清楚，不能因為它新就沒有問題。

鄭寶清說，桃園工程品質與公共安全問題，絕對應該讓市民有「免於恐懼的自由」，還包括跟市民最息息相關的居住房屋的安全問題，尤其是桃園的都更與危老房屋的處理問題，桃園在六都當中都處於末段班的情況，桃園87萬戶住宅，平均屋齡27年，超過30萬戶是危老房屋，3年多來，都更案也只核定6案，危老重建也只核定約99案，這是多麼離譜的數字，竟然還有這麼多的家庭還因為政府效率等種種問題，而還住在有較大危險的房子裡頭，這是必須趕快面對解決的居住安全問題。

鄭寶清主張，政府應該對30年以上老屋，推動增設電梯、免費健檢、立面修繕等服務，該酌加補助就立刻辦理；40年以上老屋，補助鑒定及強化結構安全的費費；並全力推動都更自治條例，全面檢討都市計畫。