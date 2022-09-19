嘉義市興嘉國小校舍已完成耐震補強。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市世賢國小1棟校舍已完成耐震補強。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市世賢國小已完成1棟校舍的耐震補強。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市蘭潭國小新建校舍設計示意圖，10月將動土。（嘉義市教育處提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋質疑「2021年嘉義市國中小校舍校舍整建與耐震補強項目」經費執行率低，嘉義市政府教育處回應表示，2年來完成8校耐震補強，而這項執行率中占比最大的蘭潭國小因物價漲而流標多次，也將於10月8日動土，市府向來重視校園安全，不容懈怠。

李俊俋臉書po文指出，2021年決算審核報告有關「嘉義市國中小校舍校舍整建與耐震補強」的經費執行率，僅37.13％，在「110年度內政部各直轄市及縣市一般性補助款考核結果」中僅有36分，遠低於全國。

李俊俋指出，918強震全台都有感，花東災情嚴重，改建老舊校舍改建、加強耐震補強，才能確保學童安全，但黃市府不用心，使得國中小老舊校舍整修、耐震補強預算執行低，輕忽學童安全。

市府教育處長林立生回應指出，有關2021年決算審核報告國中小校舍整建及耐震補強經費執行率一事，因去年嘉義市僅有2校要執行，分母小，而其中1校蘭潭國小蘭亭樓校舍整建經費占最大宗，工程款原本2697萬元，2021年6月追加至4663萬3000元後仍流標7次，今年追加至6209萬5130元，8月22日已決標，預定10月8日動土開工。

林立生又說，2020年至今辦理世賢國小等10所國中小學校耐震補強，已完成8校，尚有世賢、興安國小2校持續施工中，世賢有2棟，1棟已完成，1棟施工中，黃敏惠市長多次指示學生安全是教育的重中之重，老舊校舍重建及耐震補強經費不足部分，積極追加預算，以期順利施工，就是要確保師生校園安全。