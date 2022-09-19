高雄市19日新增2166例新冠肺炎本土確診個案，盛行率來到23.72％，市長陳其邁提醒各群族盡快接種疫苗因應。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日新增2166例新冠肺炎本土確診個案，盛行率來到23.72％。高市衛生局表示，目前BA.5確診佔比已達59.2％，近兩週可能到達流行波段高峰，19日晚上8時開放預約莫德納次世代疫苗預約，24日開打，現場也開放限量接種。

面對疫情高峰，衛生局仍呼籲落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」預防措施，65歲以上長者和家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，也可上高市衛生局官網「COVID-19疫苗專區」查詢疫苗接種合約醫療院所詳細名單，「公告訊息」處也有6個月至5歲的嬰幼兒BNT、莫德納合約院所名單 。

19日晚上8時起於「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」開放預約，24日起將開設莫德納次世代疫苗及嬰幼兒BNT疫苗社區接種站，次世代疫苗對象為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑使用（第3、4劑），BNT疫苗對象則為2至4歲幼兒（第1、2劑），接種地點分別為慈濟岡山園區、鳳山行政中心大禮堂、捷運美麗島站及中油宏南訓練教室，現場開放限量登記接種。

衛生局統計，高市目前負壓隔離及專責病房總計682床，空床率52.2％，量能充足無虞。65歲以上長者第4劑46.1％，6個月至4歲幼兒第2劑為7.3％，5至11歲第2劑為60.1％，12至17歲第3劑為63.1％。

市長陳其邁提醒，65歲以上長者、機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者應儘速預約完成第2劑追加劑（第4劑）接種，6個月至11歲兒童儘速完成第2劑疫苗接種，12至17歲青少年完成第3劑疫苗接種，重症預防力可達80至90％，預防孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）有效性更可達80至90％。