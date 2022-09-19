參加亞洲環球小姐選美比賽的台灣佳麗高曼容，日前出席於馬來西亞檳城舉辦的活動，卻無法登台，讓她一度委屈落淚，引發各界關注。而今（19）日傳來好消息，她於臉書發文表示，自己在「2022年亞洲環球小姐」大賽中，不僅拿下三個獎項，更順利進入亞洲環球小姐前20強。

事件源於馬來西亞檳城舉辦的「世界創新與科技大會」（WCIT）開幕儀式當天，各國參選亞洲環球小姐的佳麗一一上台和來賓們打招呼。輪到代表台灣的高曼容準備上台時，卻突然被攔住，無法與其他各國佳麗一同登台，讓她在台下難忍淚水。主辦方事後也說明表示，他們對高曼容很愧疚，並向她致歉。而台灣團也在現場大喊「Taiwan Go！」給高曼容加油打氣。

時間過去1週，高曼容今（19）日一早在臉書發文，分享自己在今年的「2022 Miss Asia Global 亞洲環球小姐」大賽中拿下「miss talent 才藝第一名」、「miss online personality 網路人氣獎」、「miss diligent 最佳精神獎」等3項大獎，不僅如此，還闖進前20強。

高曼容於文中開心曬出多張與獎盃和加冕布條的合影，除了感謝團隊外，她也不忘致謝政府和最支持自己的媽媽：「謝謝每一個支持曼容的大家，沒有你們我做不到」，並於文末附上愛心符號。好消息一出，網友紛紛湧入臉書賀喜「恭喜！台灣之光！埔里之光！」、「多才多藝的美麗佳人」。