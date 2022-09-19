台東縣池上鄉今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，去年9月啟用八德國民運動中心羽球場天花板因地震塌落。美國有線電視新聞網CNN播報台灣地震時，引用羽球場天花板片段。國民黨文傳會副主委林家興表示，這是以負面方式「讓世界看見桃園。」

台東縣池上鄉今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，桃園為3級，不過八德國民運動中心羽球場天花板因地震塌落，造成1名民眾受傷。外媒關注台灣地震，八德國民運動中心天花板崩塌的影片也出現在報導中。

國民黨文傳會副主委林家興表示，八德羽球場天花板因地震坍塌的問題，不僅震出該場館恐有「豆腐渣工程」的疑慮，更震出桃園市公共建築的公安危機，嚴重衝擊市民信心與桃園形象，甚至登上美國CNN報導，以負面方式「讓世界看見桃園」，桃園市長鄭文燦鄭文燦難辭其咎。

林家興說，鄭文燦除了道歉更該負責到底，包括市政府負責該場館的工程標案與驗收是否確實？有無偷工減料問題？都是後續必須追查的重點，否則外界將鄭文燦的八德羽球管與前新竹市長林智堅的新竹球場連結對比，也只是剛好而已。

林家興指出，國民黨提名的桃園市長參選人張善政本身是土木工程專業出身，也已經在昨天第一時間公開要求，「桃園市政府應對市內所有有安全疑慮或老舊的公共工程，做結構安全與耐震總體檢，並在最短時間內公佈」以及主張市府應該調配資源，委請專業建築師、土木及結構技師等協助桃園市民進行房舍結構鑑定體健，這才是負責任的做法，呼籲鄭文燦市長趕緊放下選舉行程，回過頭來處理自己疏忽導致的公安問題才是正辦。