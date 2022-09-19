八德羽球場崩塌挨轟豆腐渣 鄭文燦道歉認：傷桃園形象

出來打球！昨(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，10縣市震度4級以上。桃園市八德國民運動中心5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌。桃園市議員黃敬平隨即點名桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬問「要不要來打羽球？」還說要約在八德運動中心，酸度爆表。

桃園市八德國民運動中心5樓羽球場受到地震影響，天花板在有多位民眾打羽球時崩落坍塌，恐怖景象被網友形容有如劍仙動漫畫故事裡的「萬劍訣」降臨，還因此造成一名張姓民眾受到長達24公分擦挫傷，所幸未形成嚴重傷亡事故，但已讓外界對此才剛宣稱完工的工程品質大大質疑。

桃園市議員黃敬平也看不下去，事件發生不久就在臉書發文酸：「鄭文燦 鄭運鵬 要不要來打羽球？」還在留言區繼續貼連結虧「約在八德國民運動中心可以嗎，場地挺新的」，還點名同為桃園市議員的同黨同志梁為超、詹江村問：「你們百米衝刺幾秒？不夠快是不能在桃園羽球界生存的」，把事故發生瞬間多位民眾倉皇逃難的景象也比喻進去，更貼出當時影片，令人看了再次怵目驚心。

網友表示：「打羽球要戴安全帽（黃：真的），比較像在練田徑」、「台灣奇蹟，世界怎麼跟得上台灣桃園」、「新竹不能打棒球，桃園不能打羽球」、「這是桃園鄭智堅蓋的嗎？議會應該責成政風查一查吧」、「公布廠商及失職人員？驗收怎麼通過的？」、「林智堅的12億棒球場，毀了優秀的棒球員；鄭文燦的八德羽球場，嚇死全桃園人。那鐵三角的另一位鄭運鵬，一定會更精彩！」、「再次完工可以再次剪綵喔」。