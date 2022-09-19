台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8大地震，桃園市八德區驚傳剛完工的國民運動中心天花板倒塌，突然像骨牌一樣片片崩落，嚇得民眾落荒而逃，畫面觸目驚心。對此，桃園市長候選人鄭寶清今（19）日就在臉書上表示，「桃園市政府應該要全⾯體檢所有我們的已完⼯使⽤的公共建築的安全結構、耐震程度，檢驗鑒定了才清楚，不能因為它新就沒有問題」，引發討論。

鄭寶清在臉書上PO出一篇「桃園⼋德羽球場震塌是天災還是⼈禍？」的文章表示，桃園⼋德國⺠運動中⼼羽球場的天花板倒塌，壓傷了⼀位⺠眾，幸好其他正在打羽⽑球的10多名⺠眾反應機靈跑得快，才沒有釀成更⼤的禍端，這也讓鄭寶清不禁懷疑桃園市政府的公共工程品質，從設計規劃、施⼯到完⼯驗收及養護維修到底有沒有嚴格把關，盡到該有的⾼標責任，甚至「有沒有把我們市⺠的⽣命財產安全基本權益放在第⼀位？此次事件到底是不是『天災揭露⼈禍』呢？真的讓⼈感到相當⼤的懷疑！」

鄭寶清直言，桃園市政府既然沒有盡到該有的責任，問題到底出在哪裡？「我們不能僅由官官相護的舊有官僚體系來調查處理責任的歸屬，我們主張要成⽴⾮官⽅的獨⽴調查委員會，由⼟⽊、結構專業技師等具專業背景的公正⼈⼠共同組成，儘快釐清到底此次事故是天災還是⼈禍的事實真相，以及該有責任的歸屬」。

鄭寶清強調，「藉由此次教訓，我們也要求桃園市政府應該要全⾯體檢所有我們的已完⼯使⽤的公共建築的安全結構、耐震程度，否則才完⼯使⽤的⼋德國⺠運動中⼼羽球館因為2、3級地震就發⽣如此驚恐事件，如果僅對『有安全疑慮或⽼舊的公共⼯程』來體檢處理，恐怕還是無法真正解決問題，難以讓桃園市⺠免於恐懼」，鄭寶清還說，究竟有多少「⾦⽟其外敗絮其中」的政府所蓋漂亮公共建築，藏有多少安全隱患及公共⼯程的安全問題，檢驗鑒定了才清楚，不能因為它新就沒有問題。

最後鄭寶清也坦言，桃園的⼯程品質與公共安全問題，絕對應該讓我們的市⺠有「免於恐懼的⾃由」，鄭寶清也提及，尤其是桃園的都更與危⽼房屋的處理問題，「桃園在六都當中都處於末段班的情況，桃園87萬⼾住宅，平均屋齡27年，超過30萬⼾是危⽼房屋」，鄭寶清指出，3年多來，都更案也只核定6案，危⽼重建也只核定約99案，「這是必須趕快⾯對解決的居住安全問題。因此，我們主張，政府應該對30年以上⽼屋，推動增設電梯／免費健檢／⽴⾯修繕等服務，該酌加補助就⽴⾺辦理；40年以上⽼屋，補助鑒定及強化結構安全的費⽤；並全⼒推動都更⾃治條例，全⾯檢討都市計畫」。