迪化門市獨家販紅線包裝「阿嬤養的瑪德蓮」。（日香高級吐司專門店提供）

以香氣濃郁的麵包擄獲饕客味蕾的「日香高級吐司專門店」，近期推出今年第一款鹹口味「味噌火腿起士美肌生吐司」，內餡抹醬使用鹽度低且味道溫和醇厚的白味增，融入經過烘烤再手工搗碎的新鮮蒜頭，與發酵奶油及黑胡椒一起捲入鹹香的火腿丁、培根和德式香腸，送入烤箱前，在吐司表面撲滿乳酪絲，融化金黃焦酥的乳酪不僅增添香氣，搭配滿滿內餡整體豐富口感再提升。

「味噌火腿起士美肌生吐司」鹹香美味搭配暖呼呼的濃湯最對味，更有飽足感，即日起，日香門市與線上通路同步販售「味噌火腿起士美肌生吐司」，單顆售價220元，搭配經典不敗「黑糖冬瓜美肌生吐司」組合優惠價350元。

另不只賣吐司，品牌也推出「阿嬤養的瑪德蓮」三入組，「黑巧克力瑪德蓮」使用法國歌劇Opera頂級無糖可可粉與水滴黑巧克力，香氣滿溢、輕盈不膩口；「泰式奶茶瑪德蓮」加入有著正宗濃醇香的泰式奶茶粉以及泰式紅茶葉，濃上加濃、泰上加泰；「烏龍茶瑪德蓮」獻給喜歡品茶的你，無鹽奶油與烏龍茶決定攜手度過餘生。每一顆瑪德蓮都飽滿紮實，就像阿嬤永遠怕你餓到一樣。日香新開幕迪化門市獨家販紅線包裝，到霞海城隍廟拜月老前，不妨買一盒表示心意。